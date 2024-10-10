Омск-Информ
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·Происшествия

Ему придется заплатить за то, что он позволил преступникам пользоваться своим банковским счетом.
Московский районный суд Нижнего Новгорода обязал местного жителя заплатить 105 тыс. рублей жительнице Полтавского района Омской области. Эти деньги у омички украли мошенники.
В ноябре прошлого года преступники ввели женщину в заблуждение и уговорили перевести деньги на чужие счета. Сбережения омички побывали на счетах новгородца, что суд признал неосновательным обогащением.
По ходатайству полтавской прокуратуры на счета мужчины наложили арест.
·Происшествия

Ему придется заплатить за то, что он позволил преступникам пользоваться своим банковским счетом.
Московский районный суд Нижнего Новгорода обязал местного жителя заплатить 105 тыс. рублей жительнице Полтавского района Омской области. Эти деньги у омички украли мошенники.
В ноябре прошлого года преступники ввели женщину в заблуждение и уговорили перевести деньги на чужие счета. Сбережения омички побывали на счетах новгородца, что суд признал неосновательным обогащением.
По ходатайству полтавской прокуратуры на счета мужчины наложили арест.