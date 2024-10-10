Омск-Информ
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·Общество

Местные власти написали об отключении в соцсетях.

Сегодня, 10 октября, в Муромцево внезапно отключили воду. Информацию об этом местные жители опубликовали в официальном сообществе района в соцсетях.

– В связи с аварией в Муромцево прекращается подача воды. Специалисты делают все возможное, чтобы оперативно устранить неисправность, – сообщили местные власти.

Ближе к вечеру водоснабжение, возможно, восстановят. Представители местной администрации пообещали, что в случае непредвиденных обстоятельств они проинформируют местных жителей.

·Общество

Местные власти написали об отключении в соцсетях.

Сегодня, 10 октября, в Муромцево внезапно отключили воду. Информацию об этом местные жители опубликовали в официальном сообществе района в соцсетях.

– В связи с аварией в Муромцево прекращается подача воды. Специалисты делают все возможное, чтобы оперативно устранить неисправность, – сообщили местные власти.

Ближе к вечеру водоснабжение, возможно, восстановят. Представители местной администрации пообещали, что в случае непредвиденных обстоятельств они проинформируют местных жителей.