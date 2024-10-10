Компании объявили о запуске нового уникального партнерского проекта.

Оператор мобильной связи Т2 уже не первый раз организует совместные проекты. Так, ранее в обновленную мультиподписку MiXX добавили Яндекс Плюс, а теперь Т2 запускает специальный тариф только для пользователей сервисов Яндекса. Новое приложение дает доступ к 100 ГБ интернет-трафика, а также безлимитное пользование соцсетями, мессенджерами и сервисами Яндекса. Разумеется, все остальные преимущества оператора никуда не уходят.

Пользователям мультиподписки MiXX уже доступен обновленный Яндекс Плюс с расширенным каталогом фильмов и сериалов на Кинопоиске, Яндекс Музыкой в качестве lossless и кешбэком баллами Плюса. Теперь компании запускают новый тариф Т2 «Я онлайн», который доступен к подключению эксклюзивно пользователям сервисов Яндекса.

В новый тариф входят 100 ГБ интернета, безлимитный интернет на соцсети и мессенджеры, безлимитные звонки внутри сети, 200 минут для исходящих звонков из популярных стран на номера T2 России. В состав тарифа также включена услуга «Безлимит на сервисы Яндекса». Она позволяет не расходовать интернет-трафик из пакета при пользовании сервисами Яндекса: Кинопоиск, Яндекс Путешествия, Драйв, Музыка, Яндекс Go, Карты и Навигатор, Заправки, Еда, Лавка, Маркет, Яндекс Пэй, Яндекс Афиша, Диск, Яндекс Телепрограмма. Абонентам нового тарифа доступны все уникальные предложения Т2: «Перенос остатков», «Маркет t2», «Обмен минут», «SOS-пакет», «Заморозка цен», «Защита от нежелательных подписок» и другие преимущества.

Чтобы перейти на новый тариф, вам необходимо зайти на страницу оператора с рекламного баннера на сервисах Яндекса: Кинопоиск и Путешествия. Тариф «Я онлайн» доступен только для новых абонентов.

Данный проект на рынке мобильной сети является первым, которые предлагает столь масштабные опции при подключении. Условия специального тарифа и механика его подключения были разработаны Яндексом и Т2 совместно и ранее не использовались в отрасли.

ООО «Т2 Мобайл», ИНН 7743895280. Реклама.