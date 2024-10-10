По словам градоначальника, современные автобусы, купленные для ПП № 8, очень комфортные в работе и легко управляются. А платят за это достойно.

Власти Омска удалось переломить негативную тенденцию по оттоку кадров из пассажирских предприятий. Благодаря повышению зарплат водительского состава и закупке новых автобусов туда стали возвращаться ранее ушедшие сотрудники. Муниципальное «Пассажирское предприятие № 8» целенаправленно приглашает на работу женщин.

– Мы ведем работу по привлечению женщин к работе на пассажирские предприятия, в том числе на ПП № 8. Сегодня там работают около десяти женщин, – сообщил мэр Сергей Шелест. – Предприятие ведет обучение за свой счет. Оно длится около двух месяцев с последующим трудоустройством. Уровень зарплат на предприятии достойный.

Средние зарплаты водителей в восьмом автопарке составляют более 120 тыс. рублей в месяц. Автобусы, закупленные для перевозки омичей, комфортные и легко управляются.

– Современные автобусы, которые мы закупаем для ПП № 8, очень комфортные для работы. Легко управляются, все на автомате, безопасно, – перечислил достоинства техники мэр.

Отметим, что среди водителей омских трамваев и троллейбусов немало женщин. Власти рассчитывают, что и за рулем автобусов будет больше представительниц прекрасной половины человечества. Условия для этого создаются.