Омск-Информ
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·Общество

Ограничения ждут жильцов больше десятка домов на Осоавиахимовской, 17-й Северной, Вокзальной и Карбышева.
Омский водоканал снова предупредил горожан об отключениях воды. В связи с ремонтом сетей в среду, 16 октября, с 10:00 воды не будет по адресам:
  • Осоавиахимовская, 157, 159, 161а, 161/1, 161б (до 20:00);
  • 17-я Северная, 77а/2; 77а, к. 2 (до 20:00);
  • Вокзальная, 22 (до 23:00);
  • Карбышева, 27, 27а, 28, 38, 38а, 39 (до 23:00).
Машину с питьевой водой установят по адресам: Карбышева, 38 (с 10:00 до 15:00) и Вокзальная, 22 (с 15:00 до 23:00).
Ранее сообщалось об отключениях воды, которые планируются в понедельник, 14 октября. Воды не будет в домах на Орджоникидзе и Вавилова.
·Общество

Ограничения ждут жильцов больше десятка домов на Осоавиахимовской, 17-й Северной, Вокзальной и Карбышева.
Омский водоканал снова предупредил горожан об отключениях воды. В связи с ремонтом сетей в среду, 16 октября, с 10:00 воды не будет по адресам:
  • Осоавиахимовская, 157, 159, 161а, 161/1, 161б (до 20:00);
  • 17-я Северная, 77а/2; 77а, к. 2 (до 20:00);
  • Вокзальная, 22 (до 23:00);
  • Карбышева, 27, 27а, 28, 38, 38а, 39 (до 23:00).
Машину с питьевой водой установят по адресам: Карбышева, 38 (с 10:00 до 15:00) и Вокзальная, 22 (с 15:00 до 23:00).
Ранее сообщалось об отключениях воды, которые планируются в понедельник, 14 октября. Воды не будет в домах на Орджоникидзе и Вавилова.