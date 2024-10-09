Омск-Информ
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·Спорт

Хоккейный клуб провел обмен игроков.

Сегодня, 9 октября, стало известно, что «Авангард» обменял нападающего Ивана Николишина в «Барыс». Взамен омская команда получила спортивные права на 28-летнего чешского защитника Давида Скленичку.

В сезоне 2023/2024 Скленичка играл за «Барыс» 62 матча. Он набрал 33 (8+25) очка. Отметим, что завтра, 10 октября, «Авангард» сыграет на выезде с «Барысом».

·Спорт

Хоккейный клуб провел обмен игроков.

Сегодня, 9 октября, стало известно, что «Авангард» обменял нападающего Ивана Николишина в «Барыс». Взамен омская команда получила спортивные права на 28-летнего чешского защитника Давида Скленичку.

В сезоне 2023/2024 Скленичка играл за «Барыс» 62 матча. Он набрал 33 (8+25) очка. Отметим, что завтра, 10 октября, «Авангард» сыграет на выезде с «Барысом».