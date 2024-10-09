Омск-Информ
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·Спорт

По данным инсайдера Алексея Шевченко, форварда обменяли в клуб «Барыс» из Астаны.

Нападающий Иван Николишин уходит из «Авангарда». Об этом сообщает журналист Алексей Шевченко. По его словам, форварда обменяли в «Барыс» из Астаны. Официально клуб пока не объявлял об уходе Николишина. 

Ранее информацию о готовящемся трансфере подтвердил отец форварда, Андрей Николишин.

Сейчас «ястребы» находятся на выезде. Завтра омский клуб ожидает игра с «Барысом».

·Спорт

По данным инсайдера Алексея Шевченко, форварда обменяли в клуб «Барыс» из Астаны.

Нападающий Иван Николишин уходит из «Авангарда». Об этом сообщает журналист Алексей Шевченко. По его словам, форварда обменяли в «Барыс» из Астаны. Официально клуб пока не объявлял об уходе Николишина. 

Ранее информацию о готовящемся трансфере подтвердил отец форварда, Андрей Николишин.

Сейчас «ястребы» находятся на выезде. Завтра омский клуб ожидает игра с «Барысом».