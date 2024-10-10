В магазине меха и кожи ISTNOVA проходит ликвидация шуб.
Как известно, в Сибири мороз грядет всегда неожиданно, и к нему нужно готовиться заранее. До 31 октября омичи смогут приобрести норковые шубы по весьма выгодным ценам. Магазин ISTNOVA проводит акцию: стильные и теплые норковые и мутоновые шубки, а также дубленки можно приобрести со скидкой от 70%.
Норковая шуба – классика жанра.
Густой бархатистый мех не боится снега и влаги, не выгорает и не теряет интенсивности цвета. До конца акции норковую шубу можно приобрести в ISTNOVA по цене от 50 000 рублей. Разумеется, выбор самый разнообразный: например, изделия с воротником-стойкой, практичным отложным воротником или с теплым капюшоном.
Помимо этого, при покупке норковой шубы кожаная куртка – в подарок. Это поможет не только подготовиться к зиме, но и создать себе стильный образ на следующую весну.
Дубленки и мутон – практично и тепло
Шубы из мутона, легкие и теплые, не дадут замерзнуть даже в суровые –30 ℃, благодаря высокой плотности меха. Они прекрасно переносят любые погодные условия. По акции в салоне ISTNOVA цены на модели из мутона начинаются всего от 5000 рублей.
По таким же ценам в салоне можно приобрести трендовые и практичные дубленки. Дубленка подчеркивает достоинства фигуры и удобна для долгих зимних прогулок в холодную погоду. Один из трендов этого сезона – дубленка в стиле «тихая роскошь». Популярная в 2024 году эстетика подчеркивает элегантность через качественные материалы и безупречный крой.
Подобрать подходящую модель по осенним расценкам можно на сайте ISTNOVA. Товары, которые участвуют в акции, отмечены ярлыком «спеццена» (количество изделий ограничено). Однако в интернет-магазине представлена лишь малая часть ассортимента. Чтобы ознакомиться со всеми выгодными предложениями и примерить модели из раздела распродажи, приходите в офлайн-магазин, расположенный по адресу: пр. Карла Маркса, 31 / Масленникова, 10.
Тел. +7 (800) 600-46-46;
* Подробности об организаторе, сроках, условиях проведения акции, количестве товаров уточнять по тел. +7 (800) 600-46-46.
ООО «МЕХА СИБИРИ» ИНН 5408022553. Реклама