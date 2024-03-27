Мужчина зашел в комиссионный магазин и взял оттуда шубу. Правда, ее стоимость оказалась невелика.

Мужчина зашел в комиссионный магазин и взял оттуда шубу. Правда, ее стоимость оказалась невелика.

Дерзкая кража произошла в одном из комиссионных магазинов Кировского округа. Там украли шубу.

Посетитель комиссионки просто зашел внутрь, а вышел с шубой. После кражи представители магазина обратились в полицию. Стражи порядка выяснили, что преступником является 40-летний вор со стажем. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области, на него завели уголовное дело за кражу.

Вот только стоимость украденной шубы была не такой большой, как думал омич. Потерпевшая оценила ее в 5 тыс. рублей.

Всего же за сутки в Омской области зарегистрировано 20 краж.