Омск-Информ
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·Общество

Там также отремонтировали аварийную водонапорную башню.
В поселке Максима Горького Тарского района Омской области отремонтировали водонапорную башню, а также провели дезинфекцию и хлорирование водопровода. Однако сделали это только после вмешательства прокуратуры.
Как сообщили в прокуратуре, анализ воды до ремонта аварийной башни показал несоответствие санитарно-эпидемиологическим нормам. Местные жители жаловались, что вынуждены пить воду с червями и мусором.
В связи с этим прокуратура внесла представления главе Пологрудовского сельского поселения и руководителю МП «Орбита». Также по инициативе прокуратуры Роспотребнадзор оштрафовал руководителя МП «Орбита».
·Общество

Там также отремонтировали аварийную водонапорную башню.
В поселке Максима Горького Тарского района Омской области отремонтировали водонапорную башню, а также провели дезинфекцию и хлорирование водопровода. Однако сделали это только после вмешательства прокуратуры.
Как сообщили в прокуратуре, анализ воды до ремонта аварийной башни показал несоответствие санитарно-эпидемиологическим нормам. Местные жители жаловались, что вынуждены пить воду с червями и мусором.
В связи с этим прокуратура внесла представления главе Пологрудовского сельского поселения и руководителю МП «Орбита». Также по инициативе прокуратуры Роспотребнадзор оштрафовал руководителя МП «Орбита».