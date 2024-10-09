Он возвращается в тренерский штаб клуба.

В «Авангарде» произошли очередные громкие кадровые перестановки. В клубе объявили, что генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов сложил полномочия. Он перешел в тренерский штаб команды. Причина ухода Курьянова с поста генменеджера не называется.

Уточняется, что исполнять обязанности генерального менеджера поручили Евгению Забуге. Он работает в клубе уже более 10 лет.

Стоит отметить, что Антон Курьянов работал тренером клуба в сезоне 2022/23.

Ранее стало известно, что пост председателя совета директоров ХК «Авангард» покинул Михаил Аверин. Причина его отставки не называется, но, вероятнее всего, это связано с выступлениями «ястребов» в текущем сезоне.