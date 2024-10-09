Омск-Информ
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·Происшествия

Фирма «Тал-Строй» выиграла аукцион и получила контракт на два с лишним миллиона.
В Следственном комитете «Омск-информу» рассказали, где именно произошел несчастный случай с рабочим. Как уточнили «Омск-информу» в региональном Следкоме, сотрудник сорвался с крыши во время ремонта детского сада № 165. Это двухэтажное кирпичное здание находится по адресу: Заозерная, 1а.
Ремонтом крыши в детском саду занимается компания «Тал-Строй». Сотрудником именно этой фирмы и являлся погибший. По данным портала «Госзакупки», контракт с подрядчиком школа заключила в начале сентября на 2,09 млн рублей. Привлекала ли компания субподрядчиков, неизвестно.
Напомним, погибшему рабочему было 55 лет. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
·Происшествия

Фирма «Тал-Строй» выиграла аукцион и получила контракт на два с лишним миллиона.
В Следственном комитете «Омск-информу» рассказали, где именно произошел несчастный случай с рабочим. Как уточнили «Омск-информу» в региональном Следкоме, сотрудник сорвался с крыши во время ремонта детского сада № 165. Это двухэтажное кирпичное здание находится по адресу: Заозерная, 1а.
Ремонтом крыши в детском саду занимается компания «Тал-Строй». Сотрудником именно этой фирмы и являлся погибший. По данным портала «Госзакупки», контракт с подрядчиком школа заключила в начале сентября на 2,09 млн рублей. Привлекала ли компания субподрядчиков, неизвестно.
Напомним, погибшему рабочему было 55 лет. Следственный комитет возбудил уголовное дело.