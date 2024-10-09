Он занимался ремонтом, но находился на высоте без страховки.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ в Омске. Нарушение привело к гибели 55-летнего мужчины.

Инцидент произошел утром 8 октября. Во время ремонта кровли детского сада на улице Заозерной разнорабочий не использовал страховку и средства защиты. В результате он упал с крыши и получил смертельные травмы.

– В настоящее время следователями проведен осмотр места происшествия, изымается документация, допрашиваются свидетели и очевидцы, принимаются меры к установлению всех обстоятельств произошедшего и виновного лица, – сообщили в СКР.

Следователи не сообщают, о каком именно учреждении для дошкольников идет речь. На улице Заозерной располагаются детские сады № 81, 124, 165, 201 и другие.