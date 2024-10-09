Потребность в педагогических кадрах составляет около 800 человек, а физическая охрана сотрудниками ЧОПов отсутствует в 46 зданиях школ.

На заседании комитета Омского горсовета по социальным вопросам, которое состоится 10 октября, будет подробно разбираться ситуация в школах города. Учебный процесс серьезно страдает из-за нехватки учителей, а безопасность – по причине отсутствия денег.

По состоянию на середину сентября, в школах Омска были трудоустроены 6645 педагогов, при этом вакантны около 800 ставок. Более всего не хватает учителей математики (110 вакансий), русского языка (99 вакансий), английского языка (83 вакансии) и учителей начальных классов (69 вакансий), сообщает портал «СуперОмск». Из-за острого кадрового дефицита более 80 % школ города (124 из 151) работают в две смены, а учителя вынуждены брать по две ставки.

– Норма часов педагогической работы в школе за 1 ставку составляет 18 часов, фактическая нагрузка педагогических работников составляет 2,01 ставки – 36,2 часа, – говорится в материалах к заседанию.

Каждый третий учитель сегодня старше 50 лет, а закрепляемость молодых педагогов в последние три года слегка превышала 70 %. В прошлом учебном году на работу взяли 425 начинающих учителей.

Другая школьная проблема – отсутствие физической охраны учреждений образования сотрудниками ЧОПов. Из-за нехватки денег в бюджете города без охраны стоят 46 зданий. На эти цели требуется около 48 млн рублей.