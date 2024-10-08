25-летний горожанин признал свою вину и, возможно, даже раскаялся.

Омские полицейские поймали пассажира, пытавшегося закурить в омском автобусе. Инцидент привлек внимание силовиков. Глава Следкома РФ Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Омской области Евгения Осадчука доклад по итогам процесcуальной проверки.

Как уточнили полицейские, скандальная история случилась в омском автобусе № 58 4 октября.

– Находившиеся там же граждане сделали ему замечание, однако молодой человек в ответ стал хамить и выражаться нецензурной бранью, – рассказали подробности правоохранители.

Сегодня полицейские объявили, что нашли дерзкого омича и задержали его дома, по улице Жуковского. Сообщается, что 25-летний горожанин признал свою вину и раскаялся, возможно, даже искренне, в содеянном.

- Я уже подъезжать начал, когда захотел закурить. Мне сделали замечание. Приношу извинения всем пассажирам, кто услышал грубые слова, и кто со мной общался, - сказал он.

Заведено дело по статье 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». Известно, что в юности нарушитель состоял на учете в инспекции по делам несовершеннолетних за курение на территории школы.