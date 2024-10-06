Рядовой конфликт в общественном транспорте стал объектом пристального внимания главы Следкома РФ.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по информации о противоправных действиях мужчины в общественном транспорте в Омске.

– В СМИ и социальных медиа сообщается, что 4 октября текущего года в Омске мужчина неславянской внешности, находясь в салоне автобуса, в ответ на замечание пассажиров о недопустимости использования курительных приборов в общественном месте пытался спровоцировать драку, а также оскорбил женщин, – указано в официальном сообщении Следкома РФ.

В частности, видео конфликта появилось в соцсетях. Автор поста рассказал, как один из пассажиров решил покурить электронную сигарету, попав под огонь критики.

– Рядом стоящие женщины попросили этого не делать, поскольку в общественных местах запрещено курить. На эту просьбу специалист отреагировал соответственно: начал всем хамить и чуть ли не посылать, – указано в посте.

Следственное управление СК России по Омской области по данному факту организовало процессуальную проверку.

Глава федерального ведомства Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Омской области Евгению Осадчуку доложить о предварительных и окончательных результатах этой проверки.