Суд признал законным избрание им меры пресечения.

Омский областной суд признал законным постановление Центрального районного суда города об избрании меры пресечения двум 16-летним подросткам, которые подожгли вертолет на аэродроме Омск-Северный. Инцидент произошел вечером 21 сентября. Они бросили в вертолет Ми-8 бутылку с зажигательной смесью и скрылись с места происшествия.

Молодые люди вскоре были задержаны. Они рассказали силовикам, что получили задание в Телеграме. За поджог вертолета им обещали заплатить 20 тыс. долларов. Правда, деньги школьники так и не получили.

В отношении поджигателей возбудили уголовное дело по п. «а, в» ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт). Суд заключил их под стражу на два месяца, до 21 ноября. Апелляционная инстанция признала это решение законным. Сейчас подростки находятся в следственным изоляторе.