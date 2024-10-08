В оздоровительном центре «Солнечная поляна» прошла торжественная линейка по случаю открытия профильной смены. Ее посвятили российскому казачеству.
Сегодня в оздоровительном центре «Солнечная поляна» открылась профильная смена для юных казаков. На торжественной линейке с приветственным словом выступил глава Омского района Геннадий Долматов.
Мероприятие началось с выхода знаменной группы – право выноса флага Российской Федерации было предоставлено воспитанникам отряда «Станичники». Вместе с символом государства ребята из класса казачьей направленности Новоомской школы вынесли и казачий бунчук.
Приветствуя смену, Геннадий Долматов напомнил о важности возрождения казачьих традиций и пожелал юным казакам и всем присутствующим крепкого здоровья и хорошего настроения.
Зрелищной частью торжественной линейки стали показательные выступления отрядов. После этого ребята отправились готовиться к прохождению районного этапа военно-спортивной игры «Казачий сполох».
Продлится смена до 13 октября. До воскресенья 85 ребят ждут различные занятия и мастер-классы военно-патриотической направленности.
Особенностью этой смены стало участие социальных партнеров. Среди них – Фонд развития Омской области им. С. И. Манякина, Специальный отряд быстрого реагирования региона, Казачья кадетская школа-интернат среднего общего образования им. Маршала Советского Союза Д. Т. Язова, военно-патриотический клуб «Витязь-55». Именно их представители станут для ребят наставниками.