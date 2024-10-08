Инфекционист, стоматологи и психиатр рассказали, как обезопасить организм подрастающего поколения от сезонных падений иммунитета и настроения.

Осенью обостряются все проблемы со здоровьем, поскольку организм не сразу перестраиваются после обилия тепла и солнца. Дети в этом плане находятся в зоне риска, потому что их иммунитет еще не до конца сформирован. Малыши осенью болеют гораздо чаще остальных возрастных категорий. Как подрастающему поколению справиться с сезонными простудами и хандрой? Как воспитать у детей бережное отношение к организму? На что родителям обратить пристальное внимание в осенний период? Лайфхаки от детских инфекциониста, стоматолога и психиатра – в материале «Омск-информа».

Лайфхак № 1. Делать прививки и соблюдать режим

Основная осенняя напасть – простудные заболевания, грипп и ОРВИ. Заведующая кафедрой детских инфекционных болезней ОмГМУ, доктор медицинских наук Лариса Пузырева отмечает, чтонынешней осенью детсадовцев и школьников ожидает классический набор инфекций. Никаких новеньких штаммов и вирусов в Омскую область не принесет.

– В настоящее время мы наблюдаем вспышку сезонных вирусных заболеваний, появилось больше случаев атипичных пневмоний. И, конечно же, острые кишечные инфекции. Новых заболеваний нет, а нам и не надо, – говорит Пузырева.

В начале учебного года, который, как известно, приходится на осень, риск подхватить инфекцию возрастает, особенно это актуально для дошкольников. Естественно, это вызывает беспокойство у родителей. Однако, по словам эксперта, болеть для малыша в первые два года похода в сад – норма.

– Ребенок с походом в детский сад приобретает микроорганизмы, вырабатывая свой собственный иммунитет. Это позволит ему адаптироваться в детских коллективах в дальнейшем. Первые два года нормально, что детсадовец болеет каждый месяц, он реагирует на микроорганизмы. В дальнейшем здоровье окрепнет, и малыш станет хватать гораздо меньше инфекций, – заявила Лариса Пузырева.

Другое дело хватать вирусы и бактерии на детских площадках. Эксперт советует воздержаться от частых походов в такие локации.

– Нельзя гарантировать, что везде поверхности обрабатываются специальными средствами. Надо проследить за тем, к чему прикасается ребенок. Опять же сидеть «под колпаком» и никуда не выходить бессмысленно, все должно быть в жизни у маленького человека, – посоветовала заведующая кафедрой ОмГМУ.

Для профилактики инфекционных заболеваний специалист предлагает родителям приучать детей к соблюдению гигиены и своевременно вакцинироваться.

– Благодаря нашим родителям, которые нас вакцинировали, мы выжили. Ведь до этой практики моровые заболевания выкашивали целые города. Следует учитывать то обстоятельство, что вакцины с каждым годом совершенствуются и, следовательно, имеют минимум побочных эффектов, – говорит Лариса Пузырева. – Я противница различных антипрививочных сообществ, которых в последнее время стало больше из-за оперативного распространения заболевания в интернете. Антиваксеры обосновывают свою позицию связью с аутизмом, аллергиями, но это не так.

Для разумного противостояния сезонным болячкам инфекционист советует классику: соблюдение режима сна и отдыха, прогулки на свежем воздухе и бережное отношение к себе.

Лайфхак № 2. Следить за здоровьем зубов

От здоровья зубов зависит состояние всего организма, подчеркивает доцент кафедры терапевтической стоматологии ОмГМУ, доктор медицинских наук Ирина Волошина. Эксперт опровергла распространенный миф: плохие зубы передаются по наследству.

– По большому счету, стоматологические заболевания не передаются генетически. Потому что кариес связан с микроорганизмами и продуктами их жизнедеятельности. Чем дольше они находятся в ротовой полости, тем сложнее потом медикам справиться с этим процессом, – пояснила Ирина Волошина. – В какой-то степени влияют особенности строения слюнных желез, но однозначно об этом говорить нельзя. Некоторое время назад услышала на международной конференции мудрую фразу: чистый зуб не болит.

По наблюдениям стоматолога, сроки появления первых молочных зубов у малышей сейчас сильно размыты. Среднее время прорезывания по-прежнему полгода, но при этом вариабельность разная. Кто-то уже рождается с зубами, их приходится удалять, потому что малыш еще не умеет ими пользоваться. Наблюдается тенденция к тому, что при раннем прорезывании зубов проблем с ними оказывается больше, чем при средних сроках. И лечить их необходимо как можно раньше.

– Организм – целостная система. О каком здоровье носоглотки и желудочно-кишечного тракта можно говорить, если плохое состояние зубов? Потому лечение временных зубов однозначно нужно. Но это не самоцель, в данном случае от здоровья зубов зависит состояние всего организма, – рассуждает врач. – Эстетика здесь не на первом месте. Главное – здоровье всего организма, которое зависит в том числе и от состояния зубов.

Благодаря внедрению инновационных обезболивающих средств бояться стоматологов дети стали меньше. И вообще профилактика лучше лечения.

– Чаще стали приходить с профилактической целью. Когда человек приходит не со срочной болью, это в большей степени благоприятно влияет на психологическое состояние, – отметила врач.

Стоматолог дала лайфхак, как малышам сберечь здоровье зубов: не брать щетку и пасту родителей и вовремя чистить ротовую полость. К слову, научить дошкольника чистить зубы, а подростка – соблюдать гигиену полости рта – целая наука. Медик советует не заставлять отпрыска насильно чистить зубы.

– Заставлять ребенка – неблагодарная история. Это только порождает ответную реакцию – скинуть чистку зубов как некую обязанность, система так не работает. Нормальная реакция здоровой нервной системы. Только своим примером родители смогут сформировать у ребенка привычку чистить зубы, – добавила стоматолог.

Лайхак № 3. Распознать опасные отклонения

Осенью обостряются проблемы не только с физическим здоровьем, но и с психическим. Заведующая отделением Клинической психиатрической больницы имени Н. Н. Солодникова Ольга Мерсон назвала самые распространенные расстройства, которые явственнее всего проступают с наступлением осенних холодов. Первые признаки психических заболеваний начинают проявляться в раннем детстве, и родителям стоит быть особенно внимательными.

– Родителям нужно проследить поведенческие реакции малыша на бабушек, дедушек, иных близких родственников. Если ребенок не реагирует, то это повод насторожиться. Затем нужно присмотреться к игровой деятельности, если интерес отсутствует и чадо бросает игрушки, то это также повод для беспокойства, – перечислила Ольга Мерсон. – Например, машинки малыш с отклонениями бросает, и они переворачиваются колесами вверх. Если дети в 2–2,5 года не произносят простых фраз вроде «Мама, дай», не пытаются общаться со сверстниками – все это «звоночки». Но, как правило, такие ребятишки попадают на прием к психиатру к 3 годам.

Если не обратиться к специалисту, психиатрические проблемы накопятся в детском саду и к школе станут полноценным снежным комом. Наиболее частые расстройства – неврозы.

– Невроз достаточно частое расстройство, которое бывает и у взрослых, но больше всего ему подвержены дети. В раннем возрасте отследить невроз очень тяжело. Но есть косвенные признаки как реакция на стресс: мама куда-то уехала, что-то случилось с любимым животным, что-то случилось в садике, – описала состояние при этом заболевании психиатр. – Все это провоцирует определенные действия: кто-то начинает грызть ногти, кто-то сосать палец. Родители начинают кричать, тем самым усиливая невротическое состояние и загоняя его глубже. Лечится невроз достаточно долго.

Что касается синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), то она случается у детей гораздо реже, чем принято считать.

– В чистом виде СДВГ не так часто встречается. Большинство таких пациентов лечится у невролога. К нам приходят с тяжелыми случаями. Сказать, что их стало больше, нельзя. Их одинаковое количество, – подчеркивает медик.

В подростковом возрасте у детей обостряются другие проблемы – могут появиться различные зависимости и отклонения. Поскольку родители перестают быть авторитетом, могут появиться протесты, реакции группирования, юношеский максимализм.

– Если вы видите, что ребенок поменялся, где-то пропадает и возвращается странным, это повод начать отслеживать ситуацию дальше. В этом возрасте они могут попасть под влияние плохих компаний, где употребляют алкоголь или психоактивные вещества, призывают к суицидам, – предупреждает специалист. – Если обычно веселый и активный ребенок сутками сидит в интернете или за компьютером, это тоже повод насторожиться. Потому надо ограничивать интернет, занимать подростка. Но родительский контроль должен стать хитрее. Пускать на самотек нельзя. Подрастающее поколение должно быть занято, иначе быть беде.

По наблюдениям эксперта, у девочек в этом возрасте отклонения носят эмоциональный характер, среди мальчиков больше грубых психических расстройств.

– Если молодой человек ходит в пубертате с порезанными руками или резко начинает худеть, – это всегда отклонение, – высказалась Ольга Мерсон.

Лайфхак от психиатра: при малейших подозрениях на душевные расстройства лучше обращаться к психологу, неврологу, психиатру и своевременно лечить эти проявления. А еще лучше – быть в постоянном контакте со своим педиатром.

В целом опрошенные редакцией специалисты сошлись во мнении, что в отношении детей работают те же советы по сохранению здоровья в осенний период, что и со взрослыми: беречь себя, своевременно делать профилактику, выявлять и лечить болезни на разных стадиях, соблюдать режим. Но эффективнее всего, как показывает практика, работает собственный положительный пример. Осенью простуд не избежать. Но позитивный настрой творит чудеса со всеми: заставит забыть о хандре и позволит заметить яркие краски этого времени года.