Животное запуталось в привязи, когда в нем взыграл инстинкт спаривания.

Жительница Москаленского района Омской области отсудила 150 тыс. рублей у односельчанина за гибель своего жеребца. Она смогла доказать, что животное погибло из-за действий мужчины.

Как сообщили в пресс-службе суда, инцидент произошел 17 июля. Женщина вывела пастись 5-летнего жеребца, привязала его ремнем к железобетонному изделию и ушла. Через несколько часов она обнаружила бездыханного коня, а рядом двух кобыл серой масти, за которыми не уследил другой животновод.

По версии женщины, когда кобылы подошли к жеребцу, в нем взыграл инстинкт спаривания, он попытался удовлетворить его, запутался в привязи и погиб от удушья. Доказать обратное владелец кобылиц не смог.

Решение пока не вступило в законную силу. Его могут обжаловать.