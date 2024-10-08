Двухэтажка на улице Энергетиков не имеет управляющей компании, поэтому помощь в устранении повреждения на сетях жителям оказала бригада «ОмскВодоканала».

«ОмскВодоканал» прокомментировал ситуацию с отключением холодной воды на улице Энергетиков в городке Нефтяников. В минувшие выходные местные жители написали соответствующую жалобу в соцсетях.

Как пояснили в компании, вода была отключена в субботу, 5 октября, в 19:15 для устранения повреждения на внутридомовых сетях дома № 18. Под отключение попал и расположенный рядом дом № 16.

– Так как дом № 18 на улице Энергетиков не находится под управлением УК, помощь в устранении повреждения на внутридомовых сетях оказала бригада водоканала. Повреждение было устранено 6 октября в 18:50, – сообщили в пресс-службе водоканала.

Жители улицы Энергетиков поблагодарили ремонтную бригаду предприятия за оперативное устранение повреждения.

– Огромное спасибо вашей бригаде! Сделали то, что не должны были делать. Мы всем 16-м домом благодарны им! – написала в соцсетях жительница Альбина Баранова.

Сейчас у омских коммунальщиков горячая пора. Ремонтные бригады трудятся практически в круглосуточном режиме.