Омск-Информ
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·Общество

Люди жалуются на то, что никто не чинит проржавевшие трубы.
Жильцы домов № 16 и 18 на улице Энергетиков в Советском округе Омска вторые сутки сидят без холодной воды. На это горожане пожаловались в соцсетях.
– В водоканале диспетчеры заявляют, чтобы мы приехали и написали заявление на ремонт! То есть ремонт их ржавых труб проводится ТОЛЬКО через заявление или через электронное письмо! В администрации по номеру 78-78-78 заявили, что сейчас идут ремонтные работы и закончат они к 19 часам. Хотя по факту они приехали и только перекрыли воду, – сообщается в посте.
Люди также сетуют на неорганизацию подвоза питьевой воды.
·Общество

Люди жалуются на то, что никто не чинит проржавевшие трубы.
Жильцы домов № 16 и 18 на улице Энергетиков в Советском округе Омска вторые сутки сидят без холодной воды. На это горожане пожаловались в соцсетях.
– В водоканале диспетчеры заявляют, чтобы мы приехали и написали заявление на ремонт! То есть ремонт их ржавых труб проводится ТОЛЬКО через заявление или через электронное письмо! В администрации по номеру 78-78-78 заявили, что сейчас идут ремонтные работы и закончат они к 19 часам. Хотя по факту они приехали и только перекрыли воду, – сообщается в посте.
Люди также сетуют на неорганизацию подвоза питьевой воды.