Омск-Информ
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·Общество

Наблюдать это явление жители города и региона могли ночью.
Минувшей ночью Омскую область накрыло полярное сияние. Как сообщается в паблике Омского планетария, наблюдать явление можно было за городом в северной части неба.
В комментариях к посту омичи поделились фотографиями сияния. Его запечатлели даже жители Нефтяников, Чкаловска и «Амура-2». Однако лучше сияние было видно в сельской местности, например в Муромцево.
·Общество

Наблюдать это явление жители города и региона могли ночью.
Минувшей ночью Омскую область накрыло полярное сияние. Как сообщается в паблике Омского планетария, наблюдать явление можно было за городом в северной части неба.
В комментариях к посту омичи поделились фотографиями сияния. Его запечатлели даже жители Нефтяников, Чкаловска и «Амура-2». Однако лучше сияние было видно в сельской местности, например в Муромцево.