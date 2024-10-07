Он ушел на спецоперацию несколько месяцев назад.

Чуть больше трех недель назад, 20 сентября, на СВО погиб 35-летний омич Алексей Гусев. Как сообщил министр образования Омской области Иван Кротт, военнослужащий получил смертельное ранение при выполнении боевой задачи.

До СВО Алексей Гусев работал учителем физкультуры в Казачьей кадетской школе-интернате им. Д. Т. Язова. Там он трудился с октября 2012 года. Также был тренером по армейскому рукопашному бою.

Судя по соцсетям педагога, он отправился на СВО не позже мая. Последний пост омича вышел в сентябре, за неделю до гибели.

Прощание с Алексеем Юрьевичем состоится 8 октября с 12:00 до 13:00 по адресу: Черлакский тракт, 1а. Почетное захоронение пройдет на Ново-Южном кладбище.