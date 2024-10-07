Омск-Информ
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·Общество

Главный инженер Сергей Цуканов освобожден от должности, взыскания получат и другие руководители предприятия.

Мэр Омска Сергей Шелест сообщил об увольнении заместителя гендиректора, главного инженера АО «Тепловая компания» Сергея Цуканова. Причиной стал срыв начального сезона в городе. Он стартовал две недели назад, 23 сентября, на сегодня неподключенными к теплу остаются более 200 домов.

– В целом ситуация выправляется, однако намечен ряд кадровых решений по акционерному обществу «Тепловая компания». В частности, будет освобожден от занимаемой должности заместитель генерального директора, главный инженер Сергей Цуканов. Взыскания получат и другие руководители предприятия, – заявил глава города.

Он поставил задачу дать тепло в оставшиеся дома к четвергу, 10 октября.

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·Общество

Главный инженер Сергей Цуканов освобожден от должности, взыскания получат и другие руководители предприятия.

Мэр Омска Сергей Шелест сообщил об увольнении заместителя гендиректора, главного инженера АО «Тепловая компания» Сергея Цуканова. Причиной стал срыв начального сезона в городе. Он стартовал две недели назад, 23 сентября, на сегодня неподключенными к теплу остаются более 200 домов.

– В целом ситуация выправляется, однако намечен ряд кадровых решений по акционерному обществу «Тепловая компания». В частности, будет освобожден от занимаемой должности заместитель генерального директора, главный инженер Сергей Цуканов. Взыскания получат и другие руководители предприятия, – заявил глава города.

Он поставил задачу дать тепло в оставшиеся дома к четвергу, 10 октября.

3468