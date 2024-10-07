Сотрудники «Газпромнефть-СМ» приняли участие в Trail.

Работники компании «Газпромнефть – смазочные материалы» приняли участие во Всероссийском забеге по пересеченной местности Trail. Соревнования проходили в Москве на территории спортивного комплекса «Альфа-Битца». В мероприятии приняли участие специалисты всех производственных площадок компании.

Забег проходил на две дистанции: 5 и 10 километров, и в обоих маршрутах присутствовала резкая смена ландшафта, сложный рельеф и естественные препятствия. Перед стартом врачи медицинской службы провели обязательный осмотр каждого участника забега.

– «Газпромнефть-СМ» сформировала экосистему здорового образа жизни для сотрудников и постоянно совершенствует ее возможности, – рассказал Анатолий Скоромец, генеральный директор компании. – Наши специалисты регулярно присоединяются к масштабным спортивным акциям по всей стране. Среди них «Лыжня России», «Забег.РФ», Сибирский международный марафон и многие другие. Кроме того, мы активно проводим спортивные мероприятия внутри компании, создавая пространство для самореализации каждого.

Забег Trail проводится в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни». Поддержка одного из крупнейших трейловых забегов России – часть комплексной программы компании, направленной на продвижение физической культуры и спорта как основы здоровья и создание условий для повышения качества жизни сотрудников.