Омск-Информ
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·Общество

Она продлится около шести часов.
По прогнозу Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, сегодня, 7 октября, омичей снова ожидает магнитная буря. С 12:00 до 18:00 возмущение магнитосферы достигнет уровня G1 (слабая буря).
Отметим, что во время магнитных бурь метеозависимые люди могут испытывать недомогания. У омичей также будет шанс вновь увидеть полярное сияние.
Напомним, сильная магнитная буря накрыла Омск в минувшие выходные. Астрономы ожидали, что она вызовет полярные сияния на террритории Омской области, однако выбросы плазмы прошли мимо Земли.
·Общество

Она продлится около шести часов.
По прогнозу Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, сегодня, 7 октября, омичей снова ожидает магнитная буря. С 12:00 до 18:00 возмущение магнитосферы достигнет уровня G1 (слабая буря).
Отметим, что во время магнитных бурь метеозависимые люди могут испытывать недомогания. У омичей также будет шанс вновь увидеть полярное сияние.
Напомним, сильная магнитная буря накрыла Омск в минувшие выходные. Астрономы ожидали, что она вызовет полярные сияния на террритории Омской области, однако выбросы плазмы прошли мимо Земли.