Право на использование земли теперь могут получить сразу несколько ресурсоснабжающих организаций.

Омские власти объявили об упрощении процедуры порядка выдачи разрешений на использование земельных участков для социальной догазификации. Соответствующие дополнения внесены правительством региона в порядок и условия размещения объектов на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без процедуры предоставления земельных участков и установления сервитутов.

Новые условия позволят нескольким ресурсоснабжающим организациям одновременно проводить работы в границах одной территории.

До принятых корректив наличие выданного права на использование земельного участка являлось основанием для отказа в выдаче разрешения на использование данной территории другой ресурсоснабжающей организации. Что препятствовало размещению, например, объектов догазификации.

Теперь для размещения линейных объектов, газопроводов, трубопроводов, водопроводов, сооружений канализации, тепловых сетей, линий электропередач предусмотрена возможность выдачи разрешения на использование земельного участка в случаях, если ранее уже было выдано разрешение на использование другому лицу и есть его письменное согласие на использование этой земли.

Как уточнили в омском Минимущества, новации позволят обеспечить возможность выполнения несколькими ресурсоснабжающими организациями одновременных работ в границах одной локации.