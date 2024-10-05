Омск-Информ
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·Общество

В субботу и воскресенье воздух в городе прогреется до +17…+18 градусов.

Предстоящие выходные в Омске будут едва ли не последней возможностью насладиться теплой и солнечной погодой. Синоптики обещают до +17…+18 градусов, ясное небо и отсутствие осадков.

В субботу ожидается малооблачная и ясная погода, предварительный прогноз на воскресенье – облачно с прояснениями. На протяжении двух дней будет дуть легкий ветер южных направлений. Атмосферное давление будет существенно меняться – от 749 до 759 мм рт. ст. Ранее сообщалось о мощной магнитной буре, которая продлится все выходные.

·Общество

В субботу и воскресенье воздух в городе прогреется до +17…+18 градусов.

Предстоящие выходные в Омске будут едва ли не последней возможностью насладиться теплой и солнечной погодой. Синоптики обещают до +17…+18 градусов, ясное небо и отсутствие осадков.

В субботу ожидается малооблачная и ясная погода, предварительный прогноз на воскресенье – облачно с прояснениями. На протяжении двух дней будет дуть легкий ветер южных направлений. Атмосферное давление будет существенно меняться – от 749 до 759 мм рт. ст. Ранее сообщалось о мощной магнитной буре, которая продлится все выходные.