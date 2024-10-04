В мэрии рассказали любопытные подробности противостояния за муниципальное помещение.

Сегодня, 4 октября, в одном из омских пабликов появились фотографии бывшей академии единоборств (региональная общественная организация «Федерация Кунг-фу»), которая находилась в муниципальном помещении на Красном Пути, 141. Ранее мэрия Омска не стала продлевать соглашение об аренде.

Причиной этого стали нарушения в работе кунг-фу центра, основателями которого были братья Сергей и Виталий Шеметовы. На фотографиях засняты разгромленные помещения. Основатели академии ранее сообщали, что потратили на капремонт более 4 млн рублей. По всей видимости, причина разгрома заключается в этом.

В мэрии Омска рассказали, что помещения предназначались для будущего кинологического клуба «Дайна». То, что в помещениях погром, выяснилось после обследования специалистов депимущества. Сотрудники ведомства обратились в полицию.

Выяснились и другие подробности. Оказалось, что помещение передали «Федерации Кунг-фу» в безвозмездное пользование в 2019 году. Организация должна была по квоте (не менее 10 %) предоставлять возможность бесплатно заниматься спортом детям из семей, находящихся в зоне социального риска, а также участвовать в различных городских проектах.

Договор закончился в декабре 2023 года. Перед тем как его пролонгировать, мэрия провела проверку и выяснила, что соглашение о бесплатных занятиях не выполнялось. Также отсутствовали совместные социальные проекты с городской администрацией или регионом.

В связи с этим академии единоборств отказали в имущественной поддержке, но предложили договор аренды на льготных условиях. Создатели организации отказались заключать договор, но помещение не освободили.

Представители депимущества обратились в суд с требованием освободить помещение. 10 июля 2024 года Арбитражный суд Омской области удовлетворил заявленные требования. 18 сентября к делу подключились судебные приставы. После погрома в помещениях мэрия собирается взыскать причиненный ущерб. Если будет нужно, ведомство готово обратиться в суд.