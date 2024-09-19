Академия находилась в здании 11 лет, а сейчас мэрия захотела его сдать.

Омская Академия единоборств и боевых искусств может остаться без помещения для занятий. Академия работает уже 11 лет, она находится по адресу улица Красный Путь, 141. Организация сама провела в здании капитальный ремонт. На него потратили более 4 млн рублей. Сейчас мэрия решила сдать помещение секции в аренду.

При этом в академию ходят на занятия социально незащищенные категории населения. Это сироты, трудные подростки, дети из малообеспеченных и многодетных семей. Все они посещают секцию бесплатно. Помещение хотят отдать в аренду под коммерческую деятельность без предоставления записки о принадлежности решения мэрии Омска.