Омск-Информ
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·Общество

На бульваре Архитекторов ожидаются очередные работы.

В Омске на следующей неделе ожидается отключение холодной воды на Левобережье. Причиной этого стали ремонтные работы «Росводоканала» на водопроводе на бульваре Архитекторов. Отключение будет 7 октября с 10:00 до 24:00.

Без воды останутся частные дома в поселке Чукреевка, ТСЖ «Инициатива» и СНТ «Мостовик». Кроме них под отключение попадут дома на улицах: Веселая, 1, 2 и 3-я Новороссийские и Верхнеднепровские, Меридиальная, Чукреевская, Полевая, Кольцевая, Папанина, Титова, Деловая.

Омичей просят запастись водой.

·Общество

На бульваре Архитекторов ожидаются очередные работы.

В Омске на следующей неделе ожидается отключение холодной воды на Левобережье. Причиной этого стали ремонтные работы «Росводоканала» на водопроводе на бульваре Архитекторов. Отключение будет 7 октября с 10:00 до 24:00.

Без воды останутся частные дома в поселке Чукреевка, ТСЖ «Инициатива» и СНТ «Мостовик». Кроме них под отключение попадут дома на улицах: Веселая, 1, 2 и 3-я Новороссийские и Верхнеднепровские, Меридиальная, Чукреевская, Полевая, Кольцевая, Папанина, Титова, Деловая.

Омичей просят запастись водой.