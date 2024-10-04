Команды встретятся завтра на льду «G-Drive Арены».
После вчерашнего, восьмого по счету, поражения «Авангарда» главный тренер Сергей Звягин высказался о перспективах на ближайший матч. В завтрашнем домашнем поединке с «Барысом» омская команда постарается показать свою лучшую игру, заявил наставник омичей.
– Мы должны делать выводы, у нас должок перед болельщиками, и если мы на следующую игру не выйдем играть в наш лучший хоккей, тогда не знаю. В нашей ситуации дополнительная мотивация не нужна, нам нужно выцарапывать победы. Я буду шокирован, если мы в следующем матче не покажем свою лучшую игру. Этого уже не поймет никто, – заявил Звягин.
Напомним, что вчера, 3 октября, «Авангард» проиграл ярославскому «Локомотиву» со счетом 3:5, пропустив сразу 4 шайбы в третьем периоде.
Астанинский «Барыс», с которым завтра сыграет омская команда, занимает последнее место в турнирной таблице. Матч на «G-Drive Арене» начнется в 17:00.