Домашний матч печально завершился для «ястребов».

Сегодня, 3 октября, в Омске на «G-Drive Арене» прошла игра между омским «Авангардом» и ярославским «Локомотивом». Большинство билетов на матч были раскуплены. Однако игра завершилась разгромным поражением.

В первом периоде счет открыли противники. «Локомотив» забил шайбу в ворота «ястребов». «Авангарду» удалось отыграться и сравнять счет до 1:1.

Второй период начался с двух шайб, которые «Авангард» забросил в ворота ярославцев. Счет стал 3:1. Омичи приободрились, но, к сожалению, слишком рано.

В третьем периоде «Локомотив» начал методично забивать голы «ястребам». В ворота попали целых четыре шайбы. Матч завершился со счетом 3:5.

Напомним, что на прошлой игре «Авангард» только прервал серию из семи поражений. В клубе шли обсуждения о возможной отставке главного тренера. Пока неизвестно, ждать ли отставку теперь, когда «Авангард» снова проиграл.