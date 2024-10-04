Владимир и Евгений Какули были мобилизованы осенью 2022 года. Один сражался в Запорожье, другой – на Херсонщине.

Администрация Нововаршавского района сообщает о гибели двух уроженцев этого муниципалитета в ходе специальной военной операции. Братья Владимир и Евгений Какули были мобилизованы осенью 2022 года и более года принимали участие в боевых действиях. Младший, Владимир, сражался в Запорожье, старший, Евгений, защищал интересы страны в Херсонской области.

Владимир погиб 13 ноября 2023 года в ходе боев за населенный пункт Приютное в Гуляйпольском районе Запорожской области. Посмертно награжден орденом Мужества за проявленные героизм и мужество в ходе спецоперации. Его брат Евгений был штурмовиком 108-й дивизии 328-го полка воинской части № 01011, награжден медалью «За отвагу». Героически погиб 14 января 2024 года в Херсонской области.

Редакция РИА «Омск-информ» приносит соболезнования родным и близким героев.