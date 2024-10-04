В преступлении, которое произошло еще зимой, мужчина признался.

Советский районный суд Омска признал 45-летнего местного жителя виновным в убийстве 72-летнего отца. Преступление произошло в ночь с 2 на 3 февраля в квартире жилого дома на улице Пригородной в городке Нефтяников.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, пьяный мужчина разозлился на отца, который заставил его помыть за собой посуду, и напал на пожилого человека с ножом. От полученных ран пенсионер скончался на месте происшествия.

В суде сын признал вину в убийстве отца. Его приговорили к 9 годам колонии строгого режима.