Мужчина из неприязни сжег чужой автомобиль и парикмахерскую.

Сегодня, 3 октября, в пресс-службе Центрального районного суда Омска сообщили об избрании меры пресечения для 38-летнего заместителя директора частной стоматологической клиники. Он обвинялся в двух поджогах, которые произошли в сентябре.

Первый инцидент произошел 27 сентября около 3 часов ночи. Мужчина облил легковоспламеняющейся жидкостью автомобиль Mercedes Benz, который был прикаркован возле дома № 101/2 на Красном Пути.

Причиной такого поступка стала неприязнь к владельцу авто. В результате кроме Mercedes загорелись припаркованные рядом Toyota Land Cruiser 200 и Toyota Rav 4.

Второй инцидент произошел через пару дней – 29 сентября. Днем около 15 часов обвиняемый поджег помещение парикмахерской, расположенной на первом этаже дома № 126 на улице Октябрьской. Причиной поджога тоже стала неприязнь. На этот раз к собственнику парикмахерской.

Сумма ущерба в каждом случае составила более 1 млн рублей. Суд отправил подсудимого под домашний арест с установлением конкретных запретов и ограничений.