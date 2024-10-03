В передвижную баню на колесах силами волонтеров-умельцев был переоборудован обычный автобус ПАЗ, ставший настоящей «оздоровительной капсулой».

Из Омского сельского поселения Омского муниципального района в зону проведения специальной военной операции была отправлена передвижная баня на колесах. В баню был переоборудован автобус ПАЗ. Раньше пазик трудился на птицефабрике «Иртышская», а новую специальность получил по прямому заказу с фронта.

– Оказание помощи нашим бойцам в зоне СВО мы считаем своим долгом. У нас прямая связь с воинскими частями, в которых служат наши земляки, и мы знаем об их первоочередных потребностях. За время проведения спецоперации предприятием только переоборудованных автомобилей было отправлено «за ленту» девять, это не считая другой гуманитарной помощи, – сообщил заместитель генерального директора по производству ЗАО «Иртышское» Анатолий Беззубцев.

Продуманная конструкция позволила смонтировать в автобусе трехуровневую парную, оборудовать душевую комнату и оставить место для предбанника. Внутренняя обшивка из дерева и внешний защитный окрас – результат работы волонтеров Омского сельского поселения и деревни Березянки. Вагонку предоставили индивидуальные предприниматели, на пожертвование жителей были закуплены запчасти к агрегатам автобуса и банно-прачечные принадлежности. Основные технические работы выполнили работники ООО «Пост».

– Автобус был полностью разобран. Двигатель и подвеска были отремонтированы, а остальное все полностью заменено. Мы надеемся, что бойцы будут довольны нашей работой, а это и есть главная наша цель, – сообщил директор ООО «Пост» Владимир Бурков.

В зону СВО переоборудованный автобус отправился прямо с митинга, перед проведением которого жители, помогавшие реализовать проект, смогли ознакомиться с результатом произведенных работ. «Капсулу здоровья» они оценили по достоинству. Пользу мобильной бани для здоровья бойцов, участвующих в спецоперации, действительно сложно переоценить. Гигиена – крайне важная вещь сама по себе, а баня – это еще и лекарство от стресса. На митинге наиболее активным участникам формирования гуманитарного груза были вручены благодарственные письма от администрации поселения.