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Сегодня, 3 октября, Сенат Парламента Республики Казахстан рассмотрел кандидатуру на пост судьи Верховного суда. Депутаты проголосовали за избрание на эту должность 56-летнего Дениса Шиппа.
– Представление президента об избрании на должность судьи Верховного суда в ходе заседания озвучил председатель Высшего судебного совета Дмитрий Малахов. После рассмотрения кандидатуры профильным комитетом Сената, депутаты проголосовали за избрание на должность судьи Верховного суда Дениса Шиппа, – говорится в сообщении на сайте Сената.
Шипп является выпускником ОмГУ по специализации «Правоведение». Также он имеет второе высшее образование, полученное в Самарском государственном аэрокосмическом университете имени академика Королева. Владеет русским, английским и казахским языками.
Денис Шипп ранее трудился переводчиком английского языка, а судебную карьеру построил в Республике Казахстан. Он был членом Союза судей Республики Казахстан, а также состоял в Комиссии по правам человека при Президенте Республики Казахстан.