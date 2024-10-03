Омск-Информ
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·Спорт

Большинство билетов на домашний матч «ястребов» раскуплены.

Сегодня, 3 октября, в рамках регулярного чемпионата КХЛ на «G-Drive Арене» «Авангард» проведет домашний матч  с ярославским «Локомотивом». Игра намечена на 19:30 по омскому времени. Прямую трансляцию покажут в эфире телеканалов KHL, KHL Prime и омского 12 канала.  Билеты на матч почти все раскуплены, хотя несколько свободных мест еще остались. 

Отметим, что из 11 игр омская команда потерпела 7 поражений подряд. В понедельник, 30 сентября, «ястребы» прервали череду спортивных фиаско, одержав победу над «Сибирью» со счетом 3:2. С 9 очками команда Сергея Звягина занимает 8‑е место в Восточной конференции. Ранее сообщалось, что клуб принял в команду тренеров Александра Завьялова.

·Спорт

Большинство билетов на домашний матч «ястребов» раскуплены.

Сегодня, 3 октября, в рамках регулярного чемпионата КХЛ на «G-Drive Арене» «Авангард» проведет домашний матч  с ярославским «Локомотивом». Игра намечена на 19:30 по омскому времени. Прямую трансляцию покажут в эфире телеканалов KHL, KHL Prime и омского 12 канала.  Билеты на матч почти все раскуплены, хотя несколько свободных мест еще остались. 

Отметим, что из 11 игр омская команда потерпела 7 поражений подряд. В понедельник, 30 сентября, «ястребы» прервали череду спортивных фиаско, одержав победу над «Сибирью» со счетом 3:2. С 9 очками команда Сергея Звягина занимает 8‑е место в Восточной конференции. Ранее сообщалось, что клуб принял в команду тренеров Александра Завьялова.