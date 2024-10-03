Специалист будет отвечать за работу с защитниками. У него хороший контракт с игроками.

Хоккейный клуб «Авангард» подтвердил заключение контракта с тренером Александром Завьяловым. Соглашение со специалистом заключено до конца текущего сезона. Он будет отвечать за работу с защитниками. Ранее за это отвечал старший тренер Андрей Подконицки. Он продолжит работу в клубе.

– Игра в обороне – основополагающий момент в игре любой команды. Мы можем действовать в защите гораздо лучше, и поэтому пригласили для работы на этом направлении опытного тренера, – прокомментировал приглашение нового тренера генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов. – Александр Завьялов – вдумчивый специалист, поработал в известных клубах с различными тактическими моделями. Обладает отличными коммуникативными навыками, имеет хороший контакт с игроками, а значит, сможет быстро влиться в нашу команду.

Ранее Александр Завьялов работал помощником главного тренера в «Торпедо», «Ак Барсе», «Тракторе», «Нефтехимике», «Амуре», «Витязе» и «Сибири». В сезоне 2023–2024 годов он был главным тренером подмосковного «Витязя».