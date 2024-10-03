Пострадавшая была обескуражена, увидев на телефоне просрочку по платежу.

В Омском районе пенсионерка удивилась изменениям в своей кредитной истории без ее участия. Прокуратура через суд решила помочь женщине с ее проблемой.

Оказалось, что в сентябре 2022 года специалист офиса продаж одного из сетевых магазинов воспользовалась персональными данными пенсионерки. Злоумышленница вошла от имени пенсионерки в приложение и оформила кредит на 30 тыс. рублей, которые вскоре похитила.

Пострадавшая начала подозревать неладное через несколько месяцев, когда ей пришло оповещение на телефон о просроченном платеже по кредиту. Прокуратура направила в суд заявление о признание кредитного договора недействительным.

Кроме того, в ходе проверки выяснилось, что в отношении пенсионерки судом рассматривалось заявление о взыскании задолженности по указанному кредиту. Чтобы у потерпевшей не списались деньги за кредит, который она не брала, правоохранители попросила приостановить производство по данному делу.

В итоге суд признал кредитный договор незаключенным, что повлекло отказ в удовлетворении требований коллекторской компании о взыскании с нее задолженности.

Расследование уголовного дела, связанного с мошенническими действиями, прокуратура поставила на контроль.