Омск-Информ
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·Общество

Топ самых популярных имен при этом почти не меняется.
Вчера, 2 октября, реестр ЗАГС обновил данные о самых редких именах, которые дают своим детям жители Омской области. В пятерку женских вошли Аина, Леана, Соломия, Забира и Эльмира. Самыми редкими именами для мальчиков являются Зубайр, Ерасыл, Аят, Мусаб и Мухаммадсабир.
Чаще всего омичи по-прежнему называют детей Софиями и Артемами. В десятку самых популярных также входят Михаил и  Анна, Александр и Ева, Тимофей и Мария, Максим и Виктория.
·Общество

Топ самых популярных имен при этом почти не меняется.
Вчера, 2 октября, реестр ЗАГС обновил данные о самых редких именах, которые дают своим детям жители Омской области. В пятерку женских вошли Аина, Леана, Соломия, Забира и Эльмира. Самыми редкими именами для мальчиков являются Зубайр, Ерасыл, Аят, Мусаб и Мухаммадсабир.
Чаще всего омичи по-прежнему называют детей Софиями и Артемами. В десятку самых популярных также входят Михаил и  Анна, Александр и Ева, Тимофей и Мария, Максим и Виктория.