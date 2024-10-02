Омск-Информ
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·Общество

Сероводорода в воздухе оказалось больше нормы.
Вчера, 1 октября, в Омске снова был повышенный уровень загрязнения воздуха. По данным Обь-Иртышского УГМС, в Кировском округе зафиксировали 1,9 ПДК (предельно допустимая концентрация) сероводорода.
Отметим, что сегодня ночью в Омске ожидается неблагоприятная для рассеивания выбросов погода. В связи с этим завтра утром также может повыситься уровень загрязнения воздуха.
·Общество

Сероводорода в воздухе оказалось больше нормы.
Вчера, 1 октября, в Омске снова был повышенный уровень загрязнения воздуха. По данным Обь-Иртышского УГМС, в Кировском округе зафиксировали 1,9 ПДК (предельно допустимая концентрация) сероводорода.
Отметим, что сегодня ночью в Омске ожидается неблагоприятная для рассеивания выбросов погода. В связи с этим завтра утром также может повыситься уровень загрязнения воздуха.