Уроженец Омской области был заместителем министра обороны СССР и стоял у истоков создания системы гражданской обороны.

Сегодня, 1 октября, на набережной Оми открыли бюст в честь Героя Советского Союза Александра Алтунина. Торжественная церемония сопровождалась парадным шествием военных.

– Монумент олицетворяет не только благородство и мужество генерала, но и мощный дух всех тех, кто защищал Родину в годы Великой Отечественной войны, – сообщили в пресс-службе мэрии.

Александр Алтунин является уроженцем Калачинского уезда Омской губернии. Звание Героя Советского Союза он получил в 1944 году за успешную операцию по захвату плацдарма возле села Доротка в Польше. Военный был награжден четырьмя орденами Ленина, двумя орденами Красного Замени, орденами Александра Невского, Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, «За службу Родине в Вооруженных силах СССР».

Как рассказали в региональном ГУ МЧС, в 1972 году Александр Алтунин стал начальником Гражданской обороны СССР – заместителем министра обороны СССР. Это был период становления системы гражданской обороны. Алтунин добился, чтобы люди даже в небольших поселениях были обеспечены средствами защиты на 70 %, на многих предприятиях – на все 100. Силы гражданской обороны уже в 70-е годы стали привлекаться к ликвидации последствий ЧС. Сегодня это единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС. Когда произошла катастрофа на Чернобыльской АЭС, Алтунин прибыл в район аварии и лично руководил работами по ликвидации последствий катастрофы.

Отметим, что мемориальный комплекс в честь Алтунина ранее был установлен в селе Иртыш Черлакского района, где будущий Герой Советского Союза окончил среднюю школу. Сюда приезжают родные, знакомые, приходят земляки прославленного военного. В сельской школе, где учился Александр Алтунин, открыта мемориальная доска. В классе есть особое место – «парта Героя». Каждый ученик знает, что в поселке Иртыш учился Герой Советского Союза. Честь сидеть за такой партой выпадает лишь тем, кто отличится в учебе или спорте.

Памятник на набережной Оми в сквере, носящем имя Александра Алтунина, – это дань уважения и память для будущих поколений.