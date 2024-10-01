Жизненно важный ресурс отключат в домах на проспектах Менделеева и Королева, улицах Заозерной, Бархатовой. Другие адреса – в материале.

Омский водоканал запланировал очередной ремонт сетей. В связи с этим с 02:00 9 октября до 01:00 10 октября горожан ожидают отключения холодной воды.

В этот список попали здания, расположенные в Советском округе, по адресам:

Заозерная, 1, 1а, 3, 3а, 3б, 3в, 5, 5а, 9, 9а, 9б, 9в, 11, 11/1, 11а, 11б, 11в, 11г, 13а, 13/1, 15, 15а, 15/1, 15/2, 15/5а, 17, 17а, 19а, 32, 32/1; 32, к. 3; 32/5, 36, 36/1, 36/2, 36/3, 36/4, 40;

Менделеева, 14/1, 14, 12, 12/1, 10/1, 10, 16/1, 16/3, 23, 23а; 23, к. 1; 25, 25а, 27, 32б, 33;

С. Тюленина, 1, 1/1, 3, 3/1, 5, 7, 7/1, 9/1, 9, 7, 3/2, 5в, 11, 12, 13, 14, 15, 18;

Бородина, 33, 37, 37а, 38, 39, 39а, 40, 40а, 41, 42; 42, к. 1; 42а, 43, 44, 44а, 44б, 45, 46, 46а, 47, 48;

Бархатовой, 2, 6г;

Белозерова, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 1, 3, 5, 8/1, 14, 14/1;

Лаптева, 3, 5, 3а;

Королева, 3/2;

поселок Пушкина.

Ремонт и отключения также ожидаются 16 октября с 10:00 до 20:00. Воды не будет в домах на Осоавиахимовской (157, 159, 161а, 161/1, 161б) и 17-й Северной (77а/2; 77а, к. 2).