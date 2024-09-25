Омск-Информ
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·Общество

Публикуем полный список адресов под отключение.

В Омском водоканале сообщили об отключении воды для жителей микрорайона Новая Московка. Отключение связано с ремонтными работами на водопроводной насосной станции по ул. Гашека, 24. Воды не будет 2 октября с 10:00 до 23:00.

Под отключение попадают абоненты:

  • Ул. Моторная, 1, 1/1, 3, 4, 6, 8, 5, 7б, 9, 11, 13, 13/1, 15, 15/1;
  • Ул. Гашека 2, 4, 4/1, 4/2, 6, 8, 10, 12, 12/5, 12, к. 1, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26;
  • Сибирский пр-т, 12,14.

 Машина с питьевой водой будет установлена на время проведения работ на улице Моторной, 5.

Сотрудники ресурсноснабжающей организации попросили заблаговременно запастись водой и извиняются за предоставленные неудобства.

·Общество

Публикуем полный список адресов под отключение.

В Омском водоканале сообщили об отключении воды для жителей микрорайона Новая Московка. Отключение связано с ремонтными работами на водопроводной насосной станции по ул. Гашека, 24. Воды не будет 2 октября с 10:00 до 23:00.

Под отключение попадают абоненты:

  • Ул. Моторная, 1, 1/1, 3, 4, 6, 8, 5, 7б, 9, 11, 13, 13/1, 15, 15/1;
  • Ул. Гашека 2, 4, 4/1, 4/2, 6, 8, 10, 12, 12/5, 12, к. 1, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26;
  • Сибирский пр-т, 12,14.

 Машина с питьевой водой будет установлена на время проведения работ на улице Моторной, 5.

Сотрудники ресурсноснабжающей организации попросили заблаговременно запастись водой и извиняются за предоставленные неудобства.