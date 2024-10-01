Названы шесть фамилий.

Вчера, 30 сентября, был обнародован указ президента РФ о назначении судей в городских и областных судах. Документ был опубликован на сайте официально опубликованных правовых актов.

На пост судьи Омского областного суда назначен Константин Яковлев. Председателем Первомайского районного суда стал Иван Соснин. На пост председателя Советского районного суда был назначен Владимир Константинов.

Также согласно документу были известны фамилии остальных судей. Судьей Куйбышевского районного суда стала Анна Шевелева. Судьей Ленинского районного суда был назначен Дмитрий Гаркуша. Пост судьи Муромцевского районного суда Омской области закрепилось за Викторией Паховцевой.

Ранее «Омск-информ» сообщал о назначении двух новых судей в городских судах. В августе мы информировали о получении должности судей в Ленинском районном суде Ольгой Будкевич и в Октябрьском районном суде Викторией Кребель.