Омск-Информ
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·Политика

Новые судьи будут работать в судах города Омска.

Сегодня, 13 августа, Владимир Путин подписал указ о назначении судей федеральных судов и представителей президента РФ в квалификационных коллегиях судей субъектов России. Согласно опубликованному документу, в двух судах Омска появились новые судьи.

Судьей Ленинского районного суда Омска назначили Ольгу Будкевич. Также назначение получила Виктория Кребель. Она стала судьей Октябрьского районного суда. На какой именно срок их назначили, в документе не указано.

·Политика

Новые судьи будут работать в судах города Омска.

Сегодня, 13 августа, Владимир Путин подписал указ о назначении судей федеральных судов и представителей президента РФ в квалификационных коллегиях судей субъектов России. Согласно опубликованному документу, в двух судах Омска появились новые судьи.

Судьей Ленинского районного суда Омска назначили Ольгу Будкевич. Также назначение получила Виктория Кребель. Она стала судьей Октябрьского районного суда. На какой именно срок их назначили, в документе не указано.