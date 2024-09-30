Вернувшийся в состав «ястребов» канадец рассказал об адаптации в старой-новой команде и готовности к игре с «Сибирью».

В сегодняшнем матче «Авангарда» против новосибирской «Сибири» в составе «ястребов» дебютирует канадский нападающий Райан Спунер, вернувшийся в Омск после некоторой паузы. Он ярко провел прошлый сезон за «Авангард», но не получил предложения продлить контракт. «Ястребы» подписали форварда лишь 20 сентября, когда стали испытывать большие проблемы в атаке.

Спунер прилетел в Омск рано утром в субботу, но спустя два дня уже сыграет за старую-новую команду. Канадец рассказал об адаптации в коллективе.

– Небольшая усталость есть, но это было ожидаемо. Выйду и буду играть, ничего не усложняя, – заявил нападающий. – В целом играем в тот же хоккей, что и в прошлом сезоне. Так что нужно лишь действовать грамотно. Прошло всего два дня с моего приезда. Поэтому главное сейчас – не усложнять, не переигрывать смены. Это все, что я могу сделать на данный момент. В любом случае нужно какое-то время на адаптацию.

Комментируя серию из семи поражений своей команды, Спунер подчеркнул, что в стане «ястребов» никто не унывает.

– Все в команде настроены позитивно. Сезон длинный, всегда есть взлеты и падения. Никто не унывает, это важно, – подчеркнул форвард.

Главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин ранее заявил, что возлагает на Спунера большие надежды.